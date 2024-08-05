В Приморье 21 населённый пункт отрезан от транспортного сообщения из-за дождей

В Приморье 21 населённый пункт оказался отрезан от транспортного сообщения из-за сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Действуют ограничения проезда в 15 муниципалитетах Приморья. По данным регионального МинГОЧС, от транспортного сообщения отрезан 21 населённый пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района", — говорится в сообщении.

Так, речь идёт о сёлах Краснояровка, Орлиное, Полыниха, Берёзовка, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Перетычиха, Самарга, Агзу, Дальний Кут, Дерсу, Молодёжное, Мельничное, Боголюбовка, Поляны, Мартыновы Поляны, Фурманово и Партизан. Все пострадавшие населённые пункты обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания, подчеркнули в ведомстве.