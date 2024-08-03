В Бурятии введён режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе. Затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов, сообщают глава республики Алексей Цыденов и правительство региона.
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. Видео © Telegram / Алексей Цыденов
"В Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска пять населённых пунктов. Техника для отсыпки привлечена, но риск остается. В первую очередь для села Хонхолой", — написал Цыденов.
В Хонхолое технику привели в готовность. По его словам, уже развернули пункты временного размещения, спасатели и волонтёры находятся "на страже". Он отметил, что некоторых людей уже разместили в ПВР.
Ранее Life.ru писал, что вода подтопила 23 дома и школу в посёлке Орловский Забайкальского края. Кроме того, во власти стихии оказались 22 дома в Петровске-Забайкальском. По словам губернатора региона, ЧП произошло в результате выхода из берегов рек Баляга и Мыкырт.
Telegram / Алексей Цыденов