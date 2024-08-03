В Бурятии введён режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища

В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе. Затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов, сообщают глава республики Алексей Цыденов и правительство региона.

В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. Видео © Telegram / Алексей Цыденов

"В Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска пять населённых пунктов. Техника для отсыпки привлечена, но риск остается. В первую очередь для села Хонхолой", — написал Цыденов.

В Хонхолое технику привели в готовность. По его словам, уже развернули пункты временного размещения, спасатели и волонтёры находятся "на страже". Он отметил, что некоторых людей уже разместили в ПВР.