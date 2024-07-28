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В трёх районах под Челябинском возникла сложная обстановка из-за паводков

Губернатор Текслер назвал напряжённой ситуацию с паводками в Челябинской области

28 июля, 10:27
Паводки под Челябинском. Обложка © Telegram / МЧС РФ

Паводки под Челябинском. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Челябинской области уровень воды остаётся высоким после прошедших ливневых дождей и прорыва дамбы, власти оценивают ситуацию как напряжённую. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба.

"Ситуация с паводками в регионе остаётся напряжённой, дожди немного спали, фронт ушёл на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", пояснил он.

По его словам, наибольшие опасения вызывает обстановка в Коркинском округе, Еткульском районе и Еманжелинске. Там борьба с последствиями паводка займёт больше времени.

Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений
Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений

Напомним, 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода затопила все ближайшие улицы, и жителям пришлось спасаться на крышах. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительной информации, плотина разрушилась из-за осадков. Из челябинского села Еманжелинка Еткульского района и города Еманжелинска пришлось эвакуировать около 80 человек из-за паводка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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