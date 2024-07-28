В трёх районах под Челябинском возникла сложная обстановка из-за паводков
Губернатор Текслер назвал напряжённой ситуацию с паводками в Челябинской области
Паводки под Челябинском. Обложка © Telegram / МЧС РФ
В Челябинской области уровень воды остаётся высоким после прошедших ливневых дождей и прорыва дамбы, власти оценивают ситуацию как напряжённую. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба.
"Ситуация с паводками в регионе остаётся напряжённой, дожди немного спали, фронт ушёл на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", — пояснил он.
По его словам, наибольшие опасения вызывает обстановка в Коркинском округе, Еткульском районе и Еманжелинске. Там борьба с последствиями паводка займёт больше времени.
Напомним, 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода затопила все ближайшие улицы, и жителям пришлось спасаться на крышах. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительной информации, плотина разрушилась из-за осадков. Из челябинского села Еманжелинка Еткульского района и города Еманжелинска пришлось эвакуировать около 80 человек из-за паводка.