В трёх районах под Челябинском возникла сложная обстановка из-за паводков Губернатор Текслер назвал напряжённой ситуацию с паводками в Челябинской области 28 июля, 10:27 Паводки под Челябинском. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Челябинской области уровень воды остаётся высоким после прошедших ливневых дождей и прорыва дамбы, власти оценивают ситуацию как напряжённую. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба.

"Ситуация с паводками в регионе остаётся напряжённой, дожди немного спали, фронт ушёл на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", — пояснил он.

По его словам, наибольшие опасения вызывает обстановка в Коркинском округе, Еткульском районе и Еманжелинске. Там борьба с последствиями паводка займёт больше времени.

Авторы Татьяна Миссуми