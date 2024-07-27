Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений

Правительство Челябинской области сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в Сосновском районе и Карабашском городском округе на фоне подтоплений в результате прорыва дамбы. Ещё в четырёх муниципальных образованиях региона объявлен режим повышенной готовности.

"На 13:00 по Челябинску. Режим ЧС введён в Сосновском районе и Карабашском городском округе. Режим повышенной готовности введён в Еманжелинском и Нагайбакском районах, в Кыштымском и Копейском городских округах", — гласит пост пресс-службы кабмина.