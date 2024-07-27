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27 июля, 09:25

Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений

Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области

Режим ЧС введён в Сосновском районе Челябинской области из-за подтоплений. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области

Правительство Челябинской области сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в Сосновском районе и Карабашском городском округе на фоне подтоплений в результате прорыва дамбы. Ещё в четырёх муниципальных образованиях региона объявлен режим повышенной готовности.

"На 13:00 по Челябинску. Режим ЧС введён в Сосновском районе и Карабашском городском округе. Режим повышенной готовности введён в Еманжелинском и Нагайбакском районах, в Кыштымском и Копейском городских округах", — гласит пост пресс-службы кабмина.

Челябинский посёлок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы
Челябинский посёлок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы

Напомним, что сотни жителей Челябинской области были вынуждены покинуть свои дома из-за прорыва дамбы Киалимского водохранилища. Эвакуированы несколько населённых пунктов, расположенных ниже по течению реки Большой Киалим. К счастью, пока обошлось без пострадавших.

Илья Пушкарев
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