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Регион
26 июля, 20:46

Свыше 160 человек эвакуированы в Челябинской области после прорыва дамбы

Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека из населённых пунктов после прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области. Об этом сообщали в МЧС России.

Более 160 человек эвакуированы в Челябинской области после прорыва дамбы. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребёнок, в Карабашском городском округе", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о жителях населённых пунктов Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво. Их перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш. Также сообщается, что уровень воды в реке Большой Киолим, волна которого дошла до посёлка Мухаметово, поднялся на 7 сантиметров.

Часть дороги Миасс – Карабаш – Кыштым затоплена после прорыва дамбы под Челябинском
Часть дороги Миасс – Карабаш – Кыштым затоплена после прорыва дамбы под Челябинском

Напомним, что вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Сообщалось, что в зоне подтопления находятся порядка 200 человек.

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Telegram / ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область

Оксана Попова
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