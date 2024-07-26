Свыше 160 человек эвакуированы в Челябинской области после прорыва дамбы

Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека из населённых пунктов после прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области. Об этом сообщали в МЧС России.

Более 160 человек эвакуированы в Челябинской области после прорыва дамбы. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребёнок, в Карабашском городском округе", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о жителях населённых пунктов Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво. Их перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш. Также сообщается, что уровень воды в реке Большой Киолим, волна которого дошла до посёлка Мухаметово, поднялся на 7 сантиметров.