В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек

В зоне подтопления после прорыва дамбы в Челябинской области находятся порядка 200 человек. Об этом сообщает SHOT.

Последствия прорыва дамбы в Челябинской области. Видео © Telegram / SHOT

В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что причиной прорыва дамбы стали обильные осадки и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу. Жителей ближайших населённых пунктов — Байдашево, Карасаёво, Киалим, Мухаметово — уже призвали собирать вещи с документами и готовиться к эвакуации.