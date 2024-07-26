В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
В зоне подтопления после прорыва дамбы в Челябинской области находятся порядка 200 человек. Об этом сообщает SHOT.
Последствия прорыва дамбы в Челябинской области. Видео © Telegram / SHOT
В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что причиной прорыва дамбы стали обильные осадки и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу. Жителей ближайших населённых пунктов — Байдашево, Карасаёво, Киалим, Мухаметово — уже призвали собирать вещи с документами и готовиться к эвакуации.
Как ранее сообщал Life.ru, вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода очень быстро распространяется, затоплено уже множество домовладений, люди спасаются на крышах.
Telegram / SHOT