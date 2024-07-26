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26 июля, 18:03

В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек

В зоне подтопления после прорыва дамбы в Челябинской области находятся порядка 200 человек. Об этом сообщает SHOT.

Последствия прорыва дамбы в Челябинской области. Видео © Telegram / SHOT

В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что причиной прорыва дамбы стали обильные осадки и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу. Жителей ближайших населённых пунктов — Байдашево, Карасаёво, Киалим, Мухаметово — уже призвали собирать вещи с документами и готовиться к эвакуации.

Как ранее сообщал Life.ru, вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода очень быстро распространяется, затоплено уже множество домовладений, люди спасаются на крышах.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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