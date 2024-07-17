Мощнейший ливень превратил улицы Омска в аквапарк

На опубликованных кадрах видно, что дождь превратил спуск в подземный переход в настоящий аттракцион, чем с энтузиазмом воспользовалась местная молодёжь. Однако весело далеко не всем, другие жители города от такого наводнения не особо в восторге. Затопления также засняли и пассажиры автобуса, в салоне которого образовалось чуть ли не целое озеро.