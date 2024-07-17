Мощнейший ливень превратил улицы Омска в аквапарк
Улицы Омска превратились в водный аттракцион из-за накрывшего город мощного ливня. Ролики с "бесплатным аквапарком" в Сети публикуют местные жители.
На улицах Омска произошло настоящее наводнение из-за ливня. Видео © Telegram / "Омск с огоньком"
На опубликованных кадрах видно, что дождь превратил спуск в подземный переход в настоящий аттракцион, чем с энтузиазмом воспользовалась местная молодёжь. Однако весело далеко не всем, другие жители города от такого наводнения не особо в восторге. Затопления также засняли и пассажиры автобуса, в салоне которого образовалось чуть ли не целое озеро.
Ранее Life.ru писал о страшном, но завораживающем шторме, который бушевал над Республикой Коми и, в частности, Сыктывкаром. Очевидцы публиковали видео с половодными улицами, поваленными деревьями и фонарными столбами. А в небе очень красиво сверкали ярко-фиолетовые молнии под сопровождение оглушительных раскатов грома.
Telegram / "Омск с огоньком"