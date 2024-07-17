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17 июля, 12:07

Мощнейший ливень превратил улицы Омска в аквапарк

Улицы Омска превратились в водный аттракцион из-за накрывшего город мощного ливня. Ролики с "бесплатным аквапарком" в Сети публикуют местные жители.

На улицах Омска произошло настоящее наводнение из-за ливня. Видео © Telegram / "Омск с огоньком"

На опубликованных кадрах видно, что дождь превратил спуск в подземный переход в настоящий аттракцион, чем с энтузиазмом воспользовалась местная молодёжь. Однако весело далеко не всем, другие жители города от такого наводнения не особо в восторге. Затопления также засняли и пассажиры автобуса, в салоне которого образовалось чуть ли не целое озеро.

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Ранее Life.ru писал о страшном, но завораживающем шторме, который бушевал над Республикой Коми и, в частности, Сыктывкаром. Очевидцы публиковали видео с половодными улицами, поваленными деревьями и фонарными столбами. А в небе очень красиво сверкали ярко-фиолетовые молнии под сопровождение оглушительных раскатов грома.

Обложка ©

Telegram / "Омск с огоньком"

Юрий Лысенко
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