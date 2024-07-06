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6 июля, 18:21

Яркие молнии пронзили небо: На Коми обрушился мощный ураган с ливнем и грозой

Республику Коми накрыл мощный ливень с грозой и ураганными порывами ветра

Над Республикой Коми разразился завораживающей силы шторм. В Сыктывкаре и ещё нескольких городах льёт мощный дождь с порывами ураганного ветра до 21 метра в секунду. Видео свирепствующей стихии публикует телеграм-канал "Сыктывкар № 1".

Республику Коми накрыл мощный шторм. Обложка © Telegram / "Сыктывкар №1"

На опубликованных жителями региона видео сняты затопленные улицы, вырванные из земли деревья. В Сыктывкаре ветер даже уронил на тротуар фонарный столб, оборвав провода. Местные жители говорят о перебоях и отключениях электроснабжения. Город сотрясают оглушительные раскаты грома под постоянные яркие вспышки молний.

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Ранее тропический дождь с грозой и даже градом накрыл столицу России. От рухнувших из-за ненастья деревьев пострадали два человека, обоих доставили в больницу. Также пострадали семь машин. Всего в Москве упало более 20 деревьев.

Обложка ©

Telegram / "Сыктывкар №1"

Юрий Лысенко
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