Яркие молнии пронзили небо: На Коми обрушился мощный ураган с ливнем и грозой

Над Республикой Коми разразился завораживающей силы шторм. В Сыктывкаре и ещё нескольких городах льёт мощный дождь с порывами ураганного ветра до 21 метра в секунду. Видео свирепствующей стихии публикует телеграм-канал "Сыктывкар № 1".

Республику Коми накрыл мощный шторм. Обложка © Telegram / "Сыктывкар №1"

На опубликованных жителями региона видео сняты затопленные улицы, вырванные из земли деревья. В Сыктывкаре ветер даже уронил на тротуар фонарный столб, оборвав провода. Местные жители говорят о перебоях и отключениях электроснабжения. Город сотрясают оглушительные раскаты грома под постоянные яркие вспышки молний.