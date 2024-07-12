Сотни крокодилов заполонили мексиканские города на фоне сильных дождей

На северо-востоке Мексики произошло нашествие крокодилов. Более 200 особей заполонили улицы из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей. Непогода обрушилась на страну в конце июня – начале июля. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Улицы Мексики заполонили крокодилы. Видео © X / LaAgendaSetting

"Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселённостью некоторых лагун данными особями", — передаёт агентство.

Сотрудники органов гражданской обороны совместно с пожарными начали отлов рептилий после появления в социальных сетях сообщений о нашествии сотен крокодилов на улицах городов. По данным секретариата окружающей среды штата Тамаулипас, все особи после поимки переправляются в естественную среду обитания, где не будут представлять угрозу населению.

Уточняется: подобные ситуации не редкость в данном регионе. Периодически сильные дожди, вызванные тропическими штормами, размывают берега рек и водоёмов. Однако со столь огромным количеством рептилий, заполонивших города, жители сталкиваются впервые.