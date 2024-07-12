"Подлые и крайне вредные": Орнитолог рассказал о нашествии агрессивных ворон на Москву
Орнитолог Мишин: В Москве вороны агрессивны и стаями нападают на кладки птиц
В Москве наблюдается напряжённая обстановка с воронами, заявил орнитолог Вадим Мишин. По словам эксперта, они агрессивные, социальные, как волки или крысы, и охотятся стаями, выбирая в качестве целей гнёзда других птиц.
"Выедают яйца, пожирают птенцов, расклёвывают слётков. На самом деле, хоть они и умные и очень интересные, но всё-таки подлые и крайне вредные", — пояснил специалист в беседе с РИА "Новости".
Кроме того, стать жертвой ворон могут и животные, если они маленького размера или ослаблены из-за болезней — например, взрослые птицы, мыши, крысы или белки. И если одна подлетела и клюнула, то вся стая по очереди нападает на цель, пока она не будет добита. Мишин считает, что их популяцию необходимо контролировать.
"Иначе другие птицы не выживут", — предупредил орнитолог.
Ранее жителей одного из районов Московской области предупредили об активности медведей. Причиной эксперты называют брачный период и поиск новых мест обитания. Сегодня косолапый — редкий гость в этих местах, он занесён в Красную книгу Подмосковья.
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