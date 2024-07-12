"Подлые и крайне вредные": Орнитолог рассказал о нашествии агрессивных ворон на Москву

В Москве наблюдается напряжённая обстановка с воронами, заявил орнитолог Вадим Мишин. По словам эксперта, они агрессивные, социальные, как волки или крысы, и охотятся стаями, выбирая в качестве целей гнёзда других птиц.

"Выедают яйца, пожирают птенцов, расклёвывают слётков. На самом деле, хоть они и умные и очень интересные, но всё-таки подлые и крайне вредные", — пояснил специалист в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, стать жертвой ворон могут и животные, если они маленького размера или ослаблены из-за болезней — например, взрослые птицы, мыши, крысы или белки. И если одна подлетела и клюнула, то вся стая по очереди нападает на цель, пока она не будет добита. Мишин считает, что их популяцию необходимо контролировать.

"Иначе другие птицы не выживут", — предупредил орнитолог.