Часть дороги Миасс – Карабаш – Кыштым затоплена после прорыва дамбы под Челябинском
После прорыва дамбы в Челябинской области из-за затопления были перекрыты некоторые участки дороги. Как рассказали представители областного полицейского главка в своём телеграм-канале, так произошло с отрезком трассы Миасс – Карабаш – Кыштым.
Обстановка на дорогах в Челябинской области. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала
"Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления", — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что на данном участке дороги в усиленном режиме несут службу сотрудники Госавтоинспекции. Также там призывали автолюбителей воздержаться от проезда по этому отрезку трассы.
Напомним, что вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Впоследствии выяснилось, что в зоне подтопления находятся порядка 200 человек.
Telegram / Полиция Южного Урала