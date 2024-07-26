Часть дороги Миасс – Карабаш – Кыштым затоплена после прорыва дамбы под Челябинском

После прорыва дамбы в Челябинской области из-за затопления были перекрыты некоторые участки дороги. Как рассказали представители областного полицейского главка в своём телеграм-канале, так произошло с отрезком трассы Миасс – Карабаш – Кыштым.

Обстановка на дорогах в Челябинской области. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала

"Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления", — говорится в сообщении.