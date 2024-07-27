Челябинский посёлок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы

В посёлке Киолим Челябинской области завершены работы по ликвидации последствий размыва дамбы на местном водохранилище. Вода вернулась в своё естественное русло и обстановка в районе нормализовалась, сообщили в МЧС.

Фотография обстановки в районе, сделанная с помощью беспилотника. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели активно используют беспилотники для мониторинга ситуации и устранения оставшихся проблем на насыпном участке дамбы. На данный момент никаких пострадавших нет и все угрозы для местных жителей устранены. На опубликованных ведомством фото видно, что населённый пункт полностью освобождён от воды.