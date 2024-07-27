Челябинский посёлок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы
В посёлке Киолим Челябинской области завершены работы по ликвидации последствий размыва дамбы на местном водохранилище. Вода вернулась в своё естественное русло и обстановка в районе нормализовалась, сообщили в МЧС.
Фотография обстановки в районе, сделанная с помощью беспилотника. Фото © Telegram / МЧС России
Спасатели активно используют беспилотники для мониторинга ситуации и устранения оставшихся проблем на насыпном участке дамбы. На данный момент никаких пострадавших нет и все угрозы для местных жителей устранены. На опубликованных ведомством фото видно, что населённый пункт полностью освобождён от воды.
МЧС продолжает контроль за состоянием дамбы и предпринимает все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода стала молниеносно распространяться, подтопляя дома. Люди были вынуждены спасаться на крышах. Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека. Сообщается, что никто не пострадал.
Telegram / МЧС России