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27 июля, 04:33

Челябинский посёлок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы

В посёлке Киолим Челябинской области завершены работы по ликвидации последствий размыва дамбы на местном водохранилище. Вода вернулась в своё естественное русло и обстановка в районе нормализовалась, сообщили в МЧС.

Фотография обстановки в районе, сделанная с помощью беспилотника. Фото © Telegram / МЧС России

Фотография обстановки в районе, сделанная с помощью беспилотника. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели активно используют беспилотники для мониторинга ситуации и устранения оставшихся проблем на насыпном участке дамбы. На данный момент никаких пострадавших нет и все угрозы для местных жителей устранены. На опубликованных ведомством фото видно, что населённый пункт полностью освобождён от воды.

МЧС продолжает контроль за состоянием дамбы и предпринимает все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

К восстановлению дамбы под Челябинском после прорыва приступят утром
К восстановлению дамбы под Челябинском после прорыва приступят утром

Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода стала молниеносно распространяться, подтопляя дома. Люди были вынуждены спасаться на крышах. Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека. Сообщается, что никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Кирилл Сосновских
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