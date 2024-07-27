К восстановлению дамбы под Челябинском после прорыва приступят утром

К восстановительным работам на участке прорвавшейся дамбы в городе Карабаш в Челябинской области приступят утром. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Работы по восстановлению дамы начнутся в ближайшее время. Видео © Telegram / Регион 74 | Южный Урал и Челябинск

"Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище", — рассказали в ведомстве.