К восстановлению дамбы под Челябинском после прорыва приступят утром
Спасатели утром начнут ремонтировать место прорыва дамбы в Челябинской области
К восстановительным работам на участке прорвавшейся дамбы в городе Карабаш в Челябинской области приступят утром. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Работы по восстановлению дамы начнутся в ближайшее время. Видео © Telegram / Регион 74 | Южный Урал и Челябинск
"Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода стало молниеносно распространяться, подтопляя дома. Люди были вынуждены спасаться на крышах. Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека. Сообщается, что никто не пострадал.
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