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26 июля, 22:26

При прорыве дамбы под Челябинском никто не пострадал

Власти Челябинской области сообщили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы

Власти Челябинской области сообщили, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше никто не пострадал. Соответствующий пост региональная администрация опубликовала у себя в телеграм-канале.

"Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее медики готовы оказать помощь, если потребуется", — говорится в сообщении.

Помимо того, чиновники рассказали, что из Киолима эвакуировали 35 человек, а также идёт эвакуация из других населённых пунктов. В то же время на базе двух школ в Карабаше развёрнуты пункты временного размещения, где люди обеспечены всем необходимым.

На месте происшествия с последствиями удара стихии борются сотрудники МЧС России. Ещё там работает оперативный штаб.

Часть дороги Миасс – Карабаш – Кыштым затоплена после прорыва дамбы под Челябинском
Часть дороги Миасс – Карабаш – Кыштым затоплена после прорыва дамбы под Челябинском

Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Также сообщалось, что в зоне подтопления находится порядка 200 человек. Сотрудники аварийно-спасательных служб уже эвакуировали 163 человека.

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Telegram / SHOT

Алексей Соловьёв
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