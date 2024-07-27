При прорыве дамбы под Челябинском никто не пострадал
Власти Челябинской области сообщили об отсутствии пострадавших при прорыве дамбы
Власти Челябинской области сообщили, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше никто не пострадал. Соответствующий пост региональная администрация опубликовала у себя в телеграм-канале.
"Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее медики готовы оказать помощь, если потребуется", — говорится в сообщении.
Помимо того, чиновники рассказали, что из Киолима эвакуировали 35 человек, а также идёт эвакуация из других населённых пунктов. В то же время на базе двух школ в Карабаше развёрнуты пункты временного размещения, где люди обеспечены всем необходимым.
На месте происшествия с последствиями удара стихии борются сотрудники МЧС России. Ещё там работает оперативный штаб.
Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Также сообщалось, что в зоне подтопления находится порядка 200 человек. Сотрудники аварийно-спасательных служб уже эвакуировали 163 человека.
Telegram / SHOT