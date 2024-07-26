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26 июля, 18:52

В Челябинской области эвакуируют ещё три населённых пункта из-за прорыва дамбы

В Челябинской области в связи с прорывом дамбы принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, находящихся ниже по течению реки Киолим. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО.

"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведётся информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим", — говорится в сообщении.

Для граждан подготовлено два пункта временного размещения. Ситуацию на контроле держит полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, ранее Life.ru писал, что близ города Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода очень быстро распространялась, затопив множество домовладений. Людям приходилось спасаться на крышах. Местные власти объявили режим ЧС в Карабашском округе. Ближайший к водохранилищу посёлок Киалим частично эвакуирован, оттуда вывезено около 30 человек. По предварительным данным, причиной прорыва дамбы стал подъём воды и сильные ливни.

В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
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Никита Никонов
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