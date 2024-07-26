В Челябинской области эвакуируют ещё три населённых пункта из-за прорыва дамбы
В Челябинской области в связи с прорывом дамбы принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, находящихся ниже по течению реки Киолим. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО.
"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведётся информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим", — говорится в сообщении.
Для граждан подготовлено два пункта временного размещения. Ситуацию на контроле держит полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
Напомним, ранее Life.ru писал, что близ города Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода очень быстро распространялась, затопив множество домовладений. Людям приходилось спасаться на крышах. Местные власти объявили режим ЧС в Карабашском округе. Ближайший к водохранилищу посёлок Киалим частично эвакуирован, оттуда вывезено около 30 человек. По предварительным данным, причиной прорыва дамбы стал подъём воды и сильные ливни.