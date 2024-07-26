В Челябинской области эвакуируют ещё три населённых пункта из-за прорыва дамбы

В Челябинской области в связи с прорывом дамбы принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, находящихся ниже по течению реки Киолим. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО.

"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведётся информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим", — говорится в сообщении.