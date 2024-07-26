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26 июля, 18:43

Из-за прорыва дамбы в Челябинской области частично эвакуировали посёлок Киалим

Частично эвакуирован посёлок Киалим Челябинской области, ближайший к Киалимскому водохранилищу, где прорвало дамбу. Как сообщает SHOT, около 30 местных жителей уже вывезены в населённый пункт Карабаш, где развернули два пункта временного размещения на 500 человек.

Cостояние плотины на водохранилище примерно за несколько часов до прорыва. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, уровень воды в Киалимском водохранилище поднялся ещë днëм 26 июля. В результате подъëма воды и сильных ливней к вечеру дамбу размыло. После этого мощный поток воды хлынул в сторону сëл, затапливая всë вокруг. На данный момент планируется эвакуировать жителей ещё минимум трëх населённых пунктов. Также на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым выставили полицейские посты —водителей разворачивают от места затопления.

Напомним, ранее Life.ru писал, что близ города Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода очень быстро распространялась, затопив множество домовладений. Люди спасались на крышах. Местные власти объявили режим ЧС в Карабашском округе.

Киалимское водохранилище — водоём на границе Карабашского и Миасского городских округов, созданный в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Является гидрологическим памятником природы областного значения.


В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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