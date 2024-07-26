Из-за прорыва дамбы в Челябинской области частично эвакуировали посёлок Киалим

Частично эвакуирован посёлок Киалим Челябинской области, ближайший к Киалимскому водохранилищу, где прорвало дамбу. Как сообщает SHOT, около 30 местных жителей уже вывезены в населённый пункт Карабаш, где развернули два пункта временного размещения на 500 человек.

Cостояние плотины на водохранилище примерно за несколько часов до прорыва. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, уровень воды в Киалимском водохранилище поднялся ещë днëм 26 июля. В результате подъëма воды и сильных ливней к вечеру дамбу размыло. После этого мощный поток воды хлынул в сторону сëл, затапливая всë вокруг. На данный момент планируется эвакуировать жителей ещё минимум трëх населённых пунктов. Также на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым выставили полицейские посты —водителей разворачивают от места затопления.