В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС после прорыва дамбы

В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с прорывом дамбы. Об этом сообщили в администрации округа.

"Да, у нас введен режим ЧС из-за прорыва дамбы", — приводит сообщение ТАСС.

В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Видео © SHOT

Напомним, ранее Life.ru писал, что близ города Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода очень быстро распространяется, затоплено уже множество домовладений, люди спасаются на крышах.