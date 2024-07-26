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26 июля, 18:07

В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС после прорыва дамбы

В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с прорывом дамбы. Об этом сообщили в администрации округа.

"Да, у нас введен режим ЧС из-за прорыва дамбы", — приводит сообщение ТАСС.

В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Видео © SHOT

Напомним, ранее Life.ru писал, что близ города Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Вода очень быстро распространяется, затоплено уже множество домовладений, люди спасаются на крышах.

Киалимское водохранилище — водоём на границе Карабашского и Миасского городских округов, созданный в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Является гидрологическим памятником природы областного значения.

В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
В зоне подтопления после прорыва дамбы под Челябинском находятся 200 человек
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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