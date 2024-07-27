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27 июля, 12:44

Названа причина прорыва дамбы в челябинском Киолиме

Афанасенко: Разрушение плотины в посёлке Киолим произошло из-за долгих осадков

Разрушение плотины в посёлке Киолим. Обложка © Telegram / Полиция Южного Урала

Разрушение плотины в посёлке Киолим. Обложка © Telegram / Полиция Южного Урала

Плотина в посёлке Киолим Челябинской области разрушилась из-за осадков. О причине ЧП рассказал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из посёлка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления", — говорится в сообщении.

Станислав Афанасенко также добавил, что на данный момент работа продолжается, "силы МЧС находятся во всех населённых пунктах". Специалисты продолжают помогать в Байдашево, Мухаметково и Карасаево.

Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода стало молниеносно распространяться, подтопляя дома. Люди были вынуждены спасаться на крышах. Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека. Сообщается, что никто не пострадал.

Из-за прорыва дамбы в Челябинской области частично эвакуировали посёлок Киалим
Из-за прорыва дамбы в Челябинской области частично эвакуировали посёлок Киалим
Наталья Афонина
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