Названа причина прорыва дамбы в челябинском Киолиме
Афанасенко: Разрушение плотины в посёлке Киолим произошло из-за долгих осадков
Разрушение плотины в посёлке Киолим. Обложка © Telegram / Полиция Южного Урала
Плотина в посёлке Киолим Челябинской области разрушилась из-за осадков. О причине ЧП рассказал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из посёлка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления", — говорится в сообщении.
Станислав Афанасенко также добавил, что на данный момент работа продолжается, "силы МЧС находятся во всех населённых пунктах". Специалисты продолжают помогать в Байдашево, Мухаметково и Карасаево.
Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода стало молниеносно распространяться, подтопляя дома. Люди были вынуждены спасаться на крышах. Сотрудники аварийно-спасательных служб эвакуировали 163 человека. Сообщается, что никто не пострадал.