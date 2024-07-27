Названа причина прорыва дамбы в челябинском Киолиме

Плотина в посёлке Киолим Челябинской области разрушилась из-за осадков. О причине ЧП рассказал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из посёлка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления", — говорится в сообщении.