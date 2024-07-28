Около 80 человек эвакуировали из челябинской Еманжелинки из-за паводка
Из челябинского села Еманжелинка Еткульского района и города Еманжелинска пришлось эвакуировать около 80 человек из-за паводка. Об этом рассказали в региональном отделении МЧС.
"Порядка 80 человек, в том числе семеро детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним", — сказано в сообщении управления.
Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода быстро затопила улицы, людям пришлось спасаться на крышах. Власти отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Позже стало известно, что плотина разрушилась из-за осадков.
Telegram / МЧС России