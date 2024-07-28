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28 июля, 09:31

Около 80 человек эвакуировали из челябинской Еманжелинки из-за паводка

Из челябинского села Еманжелинка Еткульского района и города Еманжелинска пришлось эвакуировать около 80 человек из-за паводка. Об этом рассказали в региональном отделении МЧС.

"Порядка 80 человек, в том числе семеро детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним", — сказано в сообщении управления.

При прорыве дамбы под Челябинском никто не пострадал
При прорыве дамбы под Челябинском никто не пострадал

Напомним, что 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода быстро затопила улицы, людям пришлось спасаться на крышах. Власти отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Позже стало известно, что плотина разрушилась из-за осадков.

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Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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