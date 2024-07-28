Около 80 человек эвакуировали из челябинской Еманжелинки из-за паводка

Из челябинского села Еманжелинка Еткульского района и города Еманжелинска пришлось эвакуировать около 80 человек из-за паводка. Об этом рассказали в региональном отделении МЧС.

"Порядка 80 человек, в том числе семеро детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним", — сказано в сообщении управления.