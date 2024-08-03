Две реки вышли из берегов в Забайкалье
В посёлке Орловский Забайкальского края подтопило 23 дома и школу
Последствия подтопления в посёлке Орловский. Обложка © Telegram / Александр Осипов
Вода подтопила 23 дома и школу в посёлке Орловский Забайкальского края, ещё 22 подтоплено в Петровске-Забайкальском. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.
Последствия подтопления в посёлке Орловский. Видео © Telegram / Александр Осипов
"В этих домах живут 63 человека, из них 15 детей. Также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал. В посёлке усиливаем силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами", — говорится в сообщении губернатора.
Последствия подтопления в посёлке Орловский. Фото © Telegram / Александр Осипов
По словам Осипова, в результате выхода из берегов рек Баляга и Мыкырт подтоплено 22 дома в Петровске-Забайкальском, мост смыло потоком воды. 28 человек отправлены в пункт временного размещения. Губернатор обещал, что местные власти помогут им добраться до родственников. Он поручил привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий.
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