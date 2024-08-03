Две реки вышли из берегов в Забайкалье

Вода подтопила 23 дома и школу в посёлке Орловский Забайкальского края, ещё 22 подтоплено в Петровске-Забайкальском. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Видео © Telegram / Александр Осипов

"В этих домах живут 63 человека, из них 15 детей. Также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал. В посёлке усиливаем силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами", — говорится в сообщении губернатора.

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Фото © Telegram / Александр Осипов