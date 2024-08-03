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3 августа, 14:38

Две реки вышли из берегов в Забайкалье

В посёлке Орловский Забайкальского края подтопило 23 дома и школу

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Обложка © Telegram / Александр Осипов

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Обложка © Telegram / Александр Осипов

Вода подтопила 23 дома и школу в посёлке Орловский Забайкальского края, ещё 22 подтоплено в Петровске-Забайкальском. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Видео © Telegram / Александр Осипов

"В этих домах живут 63 человека, из них 15 детей. Также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал. В посёлке усиливаем силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами", — говорится в сообщении губернатора.

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Фото © Telegram / Александр Осипов

Последствия подтопления в посёлке Орловский. Фото © Telegram / Александр Осипов

По словам Осипова, в результате выхода из берегов рек Баляга и Мыкырт подтоплено 22 дома в Петровске-Забайкальском, мост смыло потоком воды. 28 человек отправлены в пункт временного размещения. Губернатор обещал, что местные власти помогут им добраться до родственников. Он поручил привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Под воду ушли все ближайшие улицы, жителям пришлось спасаться на крышах. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительной информации, плотина разрушилась из-за обильных дождей.

Александра Мышляева
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