Семьи погибших при аварии на Беломорканале получат по 1 млн рублей
В Карелии семьям погибших при ЧП на Беломорканале выплатят по 1 млн рублей
Финансовую поддержку из бюджета Карелии получат пострадавшие от размыва временной перемычки Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.
Парфенчиков на встрече с местными жителями. Видео © Telegram / Парфенчиков|Карелия
"Подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства республики. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Те, кто получил вред здоровью, — от 100 до 500 тысяч в зависимости от тяжести травм. Также выплатим от 50 до 100 тысяч за частично или полностью утраченное имущество первой необходимости", — говорится в сообщении.
Он отметил, что финансирование поступит от федерального центра, которому подчиняется Беломорско-Балтийский канал. Кроме того, по словам губернатора, пострадавшие получат законные страховые выплаты. Парфенчиков добавил, что поручил провести консультации для людей по оформлению нужных документов для страховщиков.
Он также сообщил, что вместе с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым и генеральным директором АО "Акватик" Дмитрием Башкировым они встретились с местными жителями и осмотрели место аварии, выработав планы по реконструкции шлюза. По словам главы, после завершения работ Минтранс приведёт в порядок и размытую территорию.
Напомним, утром 29 июля произошёл прорыв временной песчаной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Вода подтопила дома неподалёку. Тело одного из погибших нашли в 11 километрах от места происшествия. Позже стало известно, что спасатели обнаружили ещё одну погибшую на береговой линии за населённым пунктом Кочкома.