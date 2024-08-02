Семьи погибших при аварии на Беломорканале получат по 1 млн рублей

Финансовую поддержку из бюджета Карелии получат пострадавшие от размыва временной перемычки Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

Парфенчиков на встрече с местными жителями. Видео © Telegram / Парфенчиков|Карелия

"Подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства республики. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Те, кто получил вред здоровью, — от 100 до 500 тысяч в зависимости от тяжести травм. Также выплатим от 50 до 100 тысяч за частично или полностью утраченное имущество первой необходимости", — говорится в сообщении.

Он отметил, что финансирование поступит от федерального центра, которому подчиняется Беломорско-Балтийский канал. Кроме того, по словам губернатора, пострадавшие получат законные страховые выплаты. Парфенчиков добавил, что поручил провести консультации для людей по оформлению нужных документов для страховщиков.