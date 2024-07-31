В Карелии нашли тело третьего погибшего при прорыве дамбы на Беломорканале
В Карелии нашли тело третьего погибшего при прорыве дамбы между шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
"Сотрудниками МЧС России было найдено тело женщины. Погибшую нашли на береговой линии за населённым пунктом Кочкома", — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы на месте инцидента завершены. Глава республики Артур Парфенчиков принёс соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, утром 29 июля произошёл прорыв временное песчаной перемычки между десятым и 11-м шлюзами Беломорканала. Вода подтопила дома неподалёку. Тело одного из погибших нашли в 11 километрах от места происшествия.
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