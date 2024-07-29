В Карелии размыло перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала
Беломорско-Балтийский канал. Фото © ИТАР-ТАСС/ Александр Рощин
В Карелии размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", — рассказал глава региона.
Парфенчиков уже выехал на место происшествия в Сегежский округ. Также в зоне аварии работают подразделения пожарной части, кроме того выехала дополнительная группировка МЧС, поисково-спасательная служба. В готовность привели силы и средства медицины катастроф, а также санавиацию.
А 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода стало молниеносно распространяться, подтопляя дома. Люди были вынуждены спасаться на крышах. Причиной разрушения плотины стали продолжительные осадки.