В Карелии размыло перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала

В Карелии размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", — рассказал глава региона.