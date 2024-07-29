Очевидица — о прорыве дамбы в Карелии: В одном из смытых домов находились ребятишки
Жительница Карелии: Никаких предпосылок для прорыва дамбы не было
Прорыв перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии стал неожиданностью для местных жителей. Как правило, летом в этом регионе наблюдается засуха, поэтому никаких предпосылок для подъёма воды не было. Об этом пишет RT, ссылаясь на слова жительницы СНТ "Балтийский", которое находится в километре от посёлка Шавань, где произошла авария.
Женщина рассказала, что на месте происшествия стоят 20–30 домов. В основном люди использовали их как дачи. Она стала свидетельницей потопа.
"Первое, что увидела, — это крыши плавающих домов... В одном из смытых домов находились ребятишки, трое или четверо. Слышала, что одну из женщин придавило бревном", — сказала местная жительница.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, вода уже пошла на убыль.
Размыв песчаной перемычки, установленной между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, произошёл утром 29 июля. В зону подтопления попали дома близлежащего населённого пункта. В результате ЧП один человек погиб, семеро спасены, поиски ещё троих продолжаются. Life.ru публиковал видео с места, где произошло подтопление.