Очевидица — о прорыве дамбы в Карелии: В одном из смытых домов находились ребятишки

Прорыв перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии стал неожиданностью для местных жителей. Как правило, летом в этом регионе наблюдается засуха, поэтому никаких предпосылок для подъёма воды не было. Об этом пишет RT, ссылаясь на слова жительницы СНТ "Балтийский", которое находится в километре от посёлка Шавань, где произошла авария.

Женщина рассказала, что на месте происшествия стоят 20–30 домов. В основном люди использовали их как дачи. Она стала свидетельницей потопа.

"Первое, что увидела, — это крыши плавающих домов... В одном из смытых домов находились ребятишки, трое или четверо. Слышала, что одну из женщин придавило бревном", — сказала местная жительница.