Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала
Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. По данным SHOT, это машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, где его вместе с техникой снесло мощным потоком воды.
Последствия размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, всего пострадали 10 человек, трое из которых сейчас госпитализированы. Поиски ещё двоих продолжаются.
Ранее в Карелии вода размыла временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. Шесть человек числились пропавшими без вести, позже четверых нашли. Life.ru публиковал видео с места, где произошло подтопление.
ГУ МЧС по Республике Карелия