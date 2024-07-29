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29 июля, 08:39

Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала

Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. По данным SHOT, это машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, где его вместе с техникой снесло мощным потоком воды.

Последствия размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всего пострадали 10 человек, трое из которых сейчас госпитализированы. Поиски ещё двоих продолжаются.

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Ранее в Карелии вода размыла временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. Шесть человек числились пропавшими без вести, позже четверых нашли. Life.ru публиковал видео с места, где произошло подтопление.

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ГУ МЧС по Республике Карелия

Владимир Озеров
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