Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

По данным телеграм-канала, в зоне подтопления находятся посёлок при 11 шлюзе ББК, где проживает 51 человек и находится 14 домов, а также СНТ "Балтийский". На месте работают спасатели.

Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорско-Балтийском канале

Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорско-Балтийском канале

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. По предварительной информации, пострадали 9 человек, из них спасены трое, а судьба шестерых человек неизвестна. На месте работает МЧС и медики.