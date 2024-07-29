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29 июля, 07:11

Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

Опубликовано видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

SHOT публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала в Карелии.

Авария на шлюзах Беломорско-Балтийского канала. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в зоне подтопления находятся посёлок при 11 шлюзе ББК, где проживает 51 человек и находится 14 домов, а также СНТ "Балтийский". На месте работают спасатели.

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Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. По предварительной информации, пострадали 9 человек, из них спасены трое, а судьба шестерых человек неизвестна. На месте работает МЧС и медики.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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