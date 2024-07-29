Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорско-Балтийском канале
Беломорско-Балтийский канал. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Александр Рощин
Шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, об этом сообщили власти Карелии.
В Сегежском округе из-за происшествия введён режим ЧС.
Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. На месте работает МЧС и медики.