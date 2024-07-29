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29 июля, 06:52

Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорско-Балтийском канале

Беломорско-Балтийский канал. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Александр Рощин

Беломорско-Балтийский канал. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Александр Рощин

Шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, об этом сообщили власти Карелии.

В Сегежском округе из-за происшествия введён режим ЧС.

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Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. На месте работает МЧС и медики.

Александра Вишнякова
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