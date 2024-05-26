Открытие шлюзов Днепрогэс навредит Украине и принесёт пользу РФ, заявили в Херсонской области

Открытие шлюзов Днепрогэс украинской стороной снизит уровень воды в Днепровском водохранилище. Однако, как рассказал в беседе с РИА "Новости" глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура, в то же время такое решение киевского режима обеспечит дополнительной водой фермерские хозяйства на российской территории.

"Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдёт в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды", — заявил собеседник информагентства.