Открытие шлюзов Днепрогэс навредит Украине и принесёт пользу РФ, заявили в Херсонской области
Чиновник Гура: Открытие шлюзов Днепрогэс навредит Украине и принесёт пользу РФ
Открытие шлюзов Днепрогэс украинской стороной снизит уровень воды в Днепровском водохранилище. Однако, как рассказал в беседе с РИА "Новости" глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура, в то же время такое решение киевского режима обеспечит дополнительной водой фермерские хозяйства на российской территории.
"Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдёт в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды", — заявил собеседник информагентства.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на плотине Днепрогэс. По его словам, в зоне подтопления находились острова в дельте Днепра. Впоследствии глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что шлюзы остаются закрытыми, открыты только шандорные затворы.