Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэс

Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине Днепрогэс, в зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине Днепрогэс. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", — написал чиновник в телеграм-канале.