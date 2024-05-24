Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэс
Днепрогэс. Обложка © Wikipedia / Anatoliy Volkov
Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине Днепрогэс, в зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине Днепрогэс. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", — написал чиновник в телеграм-канале.
Сальдо отметил, что большого потопа населённым пунктам прибрежной зоны Херсонской области можно не ждать, но в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.
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