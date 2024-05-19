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Регион
19 мая, 09:23

Сенатор Кастюкевич назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Каховская ГЭС в Херсонской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Каховская ГЭС в Херсонской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Конечная сумма ущерба от аварии на Каховской ГЭС ещё не определена, однако уже имеющаяся сумма колоссальна. Об этом заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, ранее озвученные 11,5 миллиарда рублей по большей части включают повреждённые социальные, инфраструктурные объекты и жильё, а также компенсации за утерю домов и имущества.

"Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретёт жильё, а инфраструктура [будет] восстановлена", — сказал Кастюкевич в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, есть и безвозвратный ущерб — люди и животные, жизни которых унесла стихия, а также уникальные флора и фауна региона. Что касается косвенных потерь, то, по данным Минсельхоза области, отсутствие централизованного полива и бедные весенние осадки грозят меньшим урожаем. Например, по овощам ожидается снижение на 30%, а по озимой пшенице — на 25%.

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Сальдо сообщил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Напомним, в июне 2023 года в результате украинского обстрела была полностью разрушена дамба Каховской ГЭС. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. Погибло не менее 55 человек. Как отмечал губернатор Владимир Сальдо, атака на плотину нарушила экологическое равновесие в регионе и является величайшим преступлением ВСУ.

Матвей Константинов
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