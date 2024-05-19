Сенатор Кастюкевич назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Конечная сумма ущерба от аварии на Каховской ГЭС ещё не определена, однако уже имеющаяся сумма колоссальна. Об этом заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, ранее озвученные 11,5 миллиарда рублей по большей части включают повреждённые социальные, инфраструктурные объекты и жильё, а также компенсации за утерю домов и имущества.

"Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретёт жильё, а инфраструктура [будет] восстановлена", — сказал Кастюкевич в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, есть и безвозвратный ущерб — люди и животные, жизни которых унесла стихия, а также уникальные флора и фауна региона. Что касается косвенных потерь, то, по данным Минсельхоза области, отсутствие централизованного полива и бедные весенние осадки грозят меньшим урожаем. Например, по овощам ожидается снижение на 30%, а по озимой пшенице — на 25%.