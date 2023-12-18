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Регион
Опубликовано 18 декабря 2023, 03:59
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Сальдо объяснил, зачем ВСУ разрушили Каховскую ГЭС

Губернатор Сальдо: У ВСУ было конкретное задание — разрушить Каховскую ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Обложка © AP / TASS

Разрушенная Каховская ГЭС. Обложка © AP / TASS

ВСУ целенаправленно атаковали Каховскую ГЭС на протяжении длительного времени, так как по её конструкциям проходили автомобильные и железнодорожные пути. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооружённых сил Украины было конкретное: привести её к такому состоянию, чтобы она всё-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", — пояснил он.

Украинские военные долго били ракетами в одну точку, стремясь прорвать плотину. Выход воды 6 июня разрушил машинный зал гидроэлектростанции и техобъекты, обслуживавшие водохранилище. Сальдо подчеркнул, что разрушение плотины — величайшее преступление, нарушившее экологическое равновесие.

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Напомним, в 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым. В 2022 году ВС РФ разблокировали Северо-Крымский канал, но в июне 2023-го вследствие обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС разрушилась. Затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Погибло 55 человек, ущерб от наводнения из-за подрыва ГЭС составил около 40 миллиардов рублей.

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Лариса Сафронова
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