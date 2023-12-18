Сальдо объяснил, зачем ВСУ разрушили Каховскую ГЭС

ВСУ целенаправленно атаковали Каховскую ГЭС на протяжении длительного времени, так как по её конструкциям проходили автомобильные и железнодорожные пути. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооружённых сил Украины было конкретное: привести её к такому состоянию, чтобы она всё-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", — пояснил он.