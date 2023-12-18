Сальдо объяснил, зачем ВСУ разрушили Каховскую ГЭС
Губернатор Сальдо: У ВСУ было конкретное задание — разрушить Каховскую ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Обложка © AP / TASS
ВСУ целенаправленно атаковали Каховскую ГЭС на протяжении длительного времени, так как по её конструкциям проходили автомобильные и железнодорожные пути. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооружённых сил Украины было конкретное: привести её к такому состоянию, чтобы она всё-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", — пояснил он.
Украинские военные долго били ракетами в одну точку, стремясь прорвать плотину. Выход воды 6 июня разрушил машинный зал гидроэлектростанции и техобъекты, обслуживавшие водохранилище. Сальдо подчеркнул, что разрушение плотины — величайшее преступление, нарушившее экологическое равновесие.
Напомним, в 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым. В 2022 году ВС РФ разблокировали Северо-Крымский канал, но в июне 2023-го вследствие обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС разрушилась. Затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Погибло 55 человек, ущерб от наводнения из-за подрыва ГЭС составил около 40 миллиардов рублей.