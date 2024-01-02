Сальдо сообщил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС Сальдо рассказал об изменении солёности Азовского моря после ЧП на Каховской ГЭС 2 января, 08:08 3443 3443 Разрушенная обстрелами ВСУ Каховская ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

После разрушения обстрелами ВСУ Каховской ГЭС наблюдаются природные изменения на Азовском побережье, хотя экспертный анализ последствий ЧП ещё не проводился. Об этом рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солёности, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее", — поделился он.

По его словам, учёным предстоит выяснить, можно ли связать эти природные аномалии с катастрофой на Каховской ГЭС. Сальдо добавил, что местные власти действуют сообща с федеральными, давая оценки нанесённому ущербу.

Авторы Татьяна Миссуми