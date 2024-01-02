Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Сальдо сообщил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии увеличилось до 48

Российские бойцы пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

В Госдуме сочли провокацией новогоднее обращение Посольства США к россиянам

Ожесточённые столкновения между США и хуситами идут в Красном море

Кадыров сообщил о появлении нового города в Чечне

Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей

В Челябинске группа пьяных мигрантов напала на участников спецоперации

Новый год на выставке "Россия" встретили свыше 120 тысяч человек со всей страны

Путин после госпиталя провёл ещё одну встречу с бойцами СВО в Ново-Огарёве

Сальдо сообщил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Сальдо рассказал об изменении солёности Азовского моря после ЧП на Каховской ГЭС

2 января, 08:08
3443
Разрушенная обстрелами ВСУ Каховская ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Разрушенная обстрелами ВСУ Каховская ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

После разрушения обстрелами ВСУ Каховской ГЭС наблюдаются природные изменения на Азовском побережье, хотя экспертный анализ последствий ЧП ещё не проводился. Об этом рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солёности, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее", поделился он.

По его словам, учёным предстоит выяснить, можно ли связать эти природные аномалии с катастрофой на Каховской ГЭС. Сальдо добавил, что местные власти действуют сообща с федеральными, давая оценки нанесённому ущербу.

Сальдо: Восстановить Каховскую плотину можно по сохранившемуся проекту
Сальдо: Восстановить Каховскую плотину можно по сохранившемуся проекту

Напомним, в июне 2023 года ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, вследствие чего дамба разрушилась. Затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Погибло 55 человек, ущерб от наводнения составил около 40 миллиардов рублей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение плотины — величайшее преступление ВСУ, нарушившее экологическое равновесие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!