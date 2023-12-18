Сальдо: Восстановить Каховскую плотину можно по сохранившемуся проекту
Разрушенную в результате украинских атак Каховскую плотину можно восстановить быстрее, чем она была построена в 50-е годы прошлого столетия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Я, как профессионал, вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займёт какое-то время, не будем говорить, какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро: если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее", — рассказал губернатор интервью РИА "Новости".
По его словам, плотину будут восстанавливать с помощью современных технологий и документов, которые сохранились с 50-х. Проектная документация, по словам Сальдо, "большей частью в архивах московских институтов сохранилась, от неё можно оттолкнуться". Учитывая всё это, можно сделать Каховскую плотину "краше, привлекательнее и полезнее", добавил губернатор.
Напомним, в 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым. В 2022 году ВС РФ разблокировали Северо-Крымский канал, но в июне 2023-го вследствие обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС разрушилась. Затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Погибло 55 человек, ущерб от наводнения из-за подрыва ГЭС составил около 40 миллиардов рублей. Ранее Сальдо отметил, что ВСУ целенаправленно атаковали Каховскую ГЭС на протяжении длительного времени, так как по её конструкциям проходили автомобильные и железнодорожные пути.
ТАСС / Коновалов Алексей