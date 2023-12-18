Сальдо: Восстановить Каховскую плотину можно по сохранившемуся проекту

Разрушенную в результате украинских атак Каховскую плотину можно восстановить быстрее, чем она была построена в 50-е годы прошлого столетия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я, как профессионал, вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займёт какое-то время, не будем говорить, какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро: если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее", — рассказал губернатор интервью РИА "Новости".

По его словам, плотину будут восстанавливать с помощью современных технологий и документов, которые сохранились с 50-х. Проектная документация, по словам Сальдо, "большей частью в архивах московских институтов сохранилась, от неё можно оттолкнуться". Учитывая всё это, можно сделать Каховскую плотину "краше, привлекательнее и полезнее", добавил губернатор.