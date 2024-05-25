МЧС: Левобережью Днепра не грозит подтопление из-за сброса воды на Днепрогэс

Левобережью Днепра в Херсонской области не грозит подтопление из-за сброса воды на Днепрогэс. Об этом журналистам сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС Илья Ефимов.

"Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населённым пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды", — сказал собеседник РИА "Новости".

Он добавил, что хлынувший поток воды замедлится ещё до разрушенной дамбы Каховской ГЭС, после чего он равномерно стечёт в низовья Днепра.