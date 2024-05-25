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Регион
25 мая, 06:38

МЧС: Левобережью Днепра не грозит подтопление из-за сброса воды на Днепрогэс

Вид на Днепрогэс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Вид на Днепрогэс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Левобережью Днепра в Херсонской области не грозит подтопление из-за сброса воды на Днепрогэс. Об этом журналистам сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС Илья Ефимов.

"Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населённым пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды", — сказал собеседник РИА "Новости".

Он добавил, что хлынувший поток воды замедлится ещё до разрушенной дамбы Каховской ГЭС, после чего он равномерно стечёт в низовья Днепра.

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Напомним, вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти открыли все шлюзы на плотине Днепрогэс. По его словам, поток воды будет прибывать ниже по течению в течение нескольких дней. Наиболее вероятной зоной подтопления являются острова в дельте реки.

Матвей Константинов
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