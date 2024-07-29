Четыре человека найдены живыми после ЧП на Беломорско-Балтийском канале
Ещё два человека найдены живыми после ЧП на Беломорско-Балтийском канале
Спасатели нашли живыми ещё двух человек, пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС РФ.
"Найдено ещё двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Живы, спасатели передали их медицинским работникам", — отметили в ведомстве.
Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, поиски двух человек продолжаются.
На месте работают медики, дополнительно направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты, психологи.
Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. По предварительной информации, пострадало три человека. Шестеро числились пропавшими без вести, позже четверых нашли.