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29 июля, 08:00

Четыре человека найдены живыми после ЧП на Беломорско-Балтийском канале

Ещё два человека найдены живыми после ЧП на Беломорско-Балтийском канале

Спасатели нашли живыми ещё двух человек, пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС РФ.

"Найдено ещё двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Живы, спасатели передали их медицинским работникам", — отметили в ведомстве.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, поиски двух человек продолжаются.

На месте работают медики, дополнительно направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты, психологи.

Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала
Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом на время реконструкции. По предварительной информации, пострадало три человека. Шестеро числились пропавшими без вести, позже четверых нашли.

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Telegram/МЧС Республики Карелия

Александра Вишнякова
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