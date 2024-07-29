Четыре человека найдены живыми после ЧП на Беломорско-Балтийском канале

Спасатели нашли живыми ещё двух человек, пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС РФ.

"Найдено ещё двое людей — 1 взрослый и 1 ребёнок. Живы, спасатели передали их медицинским работникам", — отметили в ведомстве.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, поиски двух человек продолжаются.

На месте работают медики, дополнительно направлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты, психологи.