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29 июля, 11:22

Глава Карелии показал видео с места аварии на Беломорканале, где пострадали уже 10 человек

Парфенчиков: До 10 человек увеличилось число пострадавших на Беломорканале

В результате прорыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пострадали десять человек. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

10 человек пострадали в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале. Видео © Telegram / Парфенчиков|Карелия

"По уточнённым данным, пострадали 10 человек. В настоящий момент 7 человек спасены, им оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении главы республики.

Сейчас продолжаются поиски ещё троих пострадавших, в том числе водителя экскаватора, который в момент прорыва дамбы был в зоне подтопления, добавил Парфенчиков. Он отметил, что к поискам подключили 36 единиц техники и 109 спасателей.

Также стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала
Life.ru публикует видео с места аварии на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

Напомним, в Карелии вода размыла временную перемычку, которую установили между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В результате происшествия один человек погиб.

Обложка ©

Telegram / МЧС Республики Карелии

Александра Мышляева
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