Глава Карелии показал видео с места аварии на Беломорканале, где пострадали уже 10 человек

В результате прорыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пострадали десять человек. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

10 человек пострадали в результате аварии на Беломорско-Балтийском канале. Видео © Telegram / Парфенчиков|Карелия

"По уточнённым данным, пострадали 10 человек. В настоящий момент 7 человек спасены, им оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении главы республики.

Сейчас продолжаются поиски ещё троих пострадавших, в том числе водителя экскаватора, который в момент прорыва дамбы был в зоне подтопления, добавил Парфенчиков. Он отметил, что к поискам подключили 36 единиц техники и 109 спасателей.