В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва дамбы

В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва временной дамбы на Беломорканале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Тело мужчины доставлено на берег. На месте работает СК", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели продолжают обследовать заводи для возможного обнаружения пропавших. К работам привлечено 32 единицы техники и 78 человек, из них от МЧС 31 единица техники (в том числе семь плавсредств) и 76 человек.