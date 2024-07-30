В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва дамбы
Кадр с места обнаружения тела пропавшего без вести после прорыва дамбы. Обложка © Telegram / МЧС по Республике Карелия
В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва временной дамбы на Беломорканале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Тело мужчины доставлено на берег. На месте работает СК", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что спасатели продолжают обследовать заводи для возможного обнаружения пропавших. К работам привлечено 32 единицы техники и 78 человек, из них от МЧС 31 единица техники (в том числе семь плавсредств) и 76 человек.
Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Фото © Telegram / МЧС по Республике Карелия
Ранее сообщалось, что погиб водитель экскаватора, два человека пропали без вести.
Напомним, утром 29 июля в Карелии размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали дома близлежащего населённого пункта. Сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб, семерых удалось спасти. В Кремле призвали региональные власти и соответствующие ведомства вплотную заняться проблемами на гидротехнических сооружениях.