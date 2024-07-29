Песков переадресовал вопрос об аварии на шлюзах Беломорканала
Проблемы на гидротехнических сооружениях должны решать региональные власти и соответствующие ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, знает ли Владимир Путин об аварии на шлюзах Беломорканала.
"Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств", — сказал представитель Кремля.
Напомним, в Карелии размыло песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали дома близлежащего населённого пункта. В результате ЧП один человек погиб, семеро спасены, поиски ещё троих ищут спасатели.
Telegram / МЧС Республики Карелии