Песков переадресовал вопрос об аварии на шлюзах Беломорканала

Проблемы на гидротехнических сооружениях должны решать региональные власти и соответствующие ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, знает ли Владимир Путин об аварии на шлюзах Беломорканала.