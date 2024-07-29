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29 июля, 12:39

Песков переадресовал вопрос об аварии на шлюзах Беломорканала

Проблемы на гидротехнических сооружениях должны решать региональные власти и соответствующие ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, знает ли Владимир Путин об аварии на шлюзах Беломорканала.

"Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в Карелии размыло песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали дома близлежащего населённого пункта. В результате ЧП один человек погиб, семеро спасены, поиски ещё троих ищут спасатели.

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Telegram / МЧС Республики Карелии

Александра Мышляева
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