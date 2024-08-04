В Забайкалье более сотни жителей нескольких сёл эвакуировали из-за паводка

Сотрудники забайкальского МЧС эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка, возникшего в результате обильных осадков. Свои дома были вынуждены покинуть более сотни человек, свыше половины из них — дети.

В Петровск-Забайкальском в водяной плен угодил 21 жилой дом и 48 приусадебных участков. Расположенный в черте города мост и вовсе разрушился под давлением стихии. 21 взрослый и 61 ребёнок эвакуированы, 23 человека определены в пункт временного размещения. В ночь на 4 августа гребень волны добегания достиг и села Баляга, где подтопило 15 участков. Превентивно покинуть дома были вынуждены ещё 20 человек.

Аналогичная ситуация сложилась в посёлке городского типа Орловский, где дождевой паводок достиг 21 дома, в которых проживает 63 человека. Сейчас стихия отступила от населённого пункта, спасатели откачивают воду из домов.

"Также в связи с прорывом дамбы в Бурятии произошёл выход воды на автодорогу в Мухоршибирском районе. Перекрыто движение всех автомобилей", — гласит сообщение ведомства.

