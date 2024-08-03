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3 августа, 11:43

Сель сошёл на дом с людьми на Сахалине

Из-за схода селя в Сахалинской области был разрушен дом, есть пострадавший

Покосившийся из-за схода селя дом. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области

Покосившийся из-за схода селя дом. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области

В Невельске Сахалинской области произошёл сход селевых масс, что в итоге привело к частичному разрушению одного из жилых домов. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Шабельник.

Мэр Невельска о сходе селей. Видео © Telegram / Алексей Шабельник

Последствия схода селя. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области

Последствия схода селя. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области

"Произошёл сход грязекаменной смеси с выходом на частный дом. В результате чего произошло частичное обрушение дома, пострадал один человек — мужчина доставлен в ЦРБ г. Невельска (диагноз: резаная рана стопы), эвакуировано 9 человек, из них трое детей в медицинской помощи не нуждаются", — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

У дома оторвало стену из-за схода селя. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области

У дома оторвало стену из-за схода селя. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области

На месте работали четверо сотрудников МЧС и одна единица техники пожарно-спасательной службы, идёт расчистка территории. Туда же прибыл и мэр. Он рассказал, что продолжит мониторить ситуацию, и обещал принимать необходимые меры для устранения последствий стихии.

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Ранее в Коломенском районе Московской области молния ударила в дом, после чего строение вспыхнуло. Владелице дома повезло, поскольку в этот момент она была на улице неподалёку от своего жилища.

Владимир Озеров
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