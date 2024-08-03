Сель сошёл на дом с людьми на Сахалине
Из-за схода селя в Сахалинской области был разрушен дом, есть пострадавший
Покосившийся из-за схода селя дом. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области
В Невельске Сахалинской области произошёл сход селевых масс, что в итоге привело к частичному разрушению одного из жилых домов. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Шабельник.
Мэр Невельска о сходе селей. Видео © Telegram / Алексей Шабельник
Последствия схода селя. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области
"Произошёл сход грязекаменной смеси с выходом на частный дом. В результате чего произошло частичное обрушение дома, пострадал один человек — мужчина доставлен в ЦРБ г. Невельска (диагноз: резаная рана стопы), эвакуировано 9 человек, из них трое детей в медицинской помощи не нуждаются", — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
У дома оторвало стену из-за схода селя. Фото © Telegram / МЧС по Сахалинской области
На месте работали четверо сотрудников МЧС и одна единица техники пожарно-спасательной службы, идёт расчистка территории. Туда же прибыл и мэр. Он рассказал, что продолжит мониторить ситуацию, и обещал принимать необходимые меры для устранения последствий стихии.
Ранее в Коломенском районе Московской области молния ударила в дом, после чего строение вспыхнуло. Владелице дома повезло, поскольку в этот момент она была на улице неподалёку от своего жилища.