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27 июля, 12:47

Два землетрясения подряд всколыхнули черноморское побережье России

Два землетрясения за день зафиксировали в Туапсинском районе

Обнинский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Туапсинском районе в 9:34 по московскому времени. В 11:19 произошёл повторный толчок, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Эпицентр первого землетрясения находился в 40 километрах от берега между Туапсе и Лазаревским, второго — уже в 4,6 километра от берега. Магнитуда толчков оказалась одинаковой — 3,7.

"На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет", — рассказали в администрации.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у Сахалина в Охотском море
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у Сахалина в Охотском море

Это третье по счёту землетрясение в России за последнюю неделю. 23 июля подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в Дербенте, а спустя сутки колебания земной коры произошли рядом с Таштагольским месторождением в Кузбассе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

Илья Пушкарев
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