Два землетрясения подряд всколыхнули черноморское побережье России

Обнинский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Туапсинском районе в 9:34 по московскому времени. В 11:19 произошёл повторный толчок, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Эпицентр первого землетрясения находился в 40 километрах от берега между Туапсе и Лазаревским, второго — уже в 4,6 километра от берега. Магнитуда толчков оказалась одинаковой — 3,7.