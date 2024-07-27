Два землетрясения подряд всколыхнули черноморское побережье России
Два землетрясения за день зафиксировали в Туапсинском районе
Обнинский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Туапсинском районе в 9:34 по московскому времени. В 11:19 произошёл повторный толчок, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.
Эпицентр первого землетрясения находился в 40 километрах от берега между Туапсе и Лазаревским, второго — уже в 4,6 километра от берега. Магнитуда толчков оказалась одинаковой — 3,7.
"На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет", — рассказали в администрации.
Это третье по счёту землетрясение в России за последнюю неделю. 23 июля подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в Дербенте, а спустя сутки колебания земной коры произошли рядом с Таштагольским месторождением в Кузбассе.
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