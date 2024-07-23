Мощное землетрясение всколыхнуло российский регион
В Дербенте зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2
В Дербенте в 19:39 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом говорится на сайте Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным учёных, очаг подземных толчков залегал на глубине в 10 километров. Эпицентр сейсмической активности располагался всего в 25 километрах к югу от Дербента. О разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.
На днях Life.ru сообщал о мощном землетрясении в Охотском море, в паре десятков километров от побережья Сахалина. Профильные службы отработали в штатном режиме, о жертвах и разрушениях не сообщалось.
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