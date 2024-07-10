Концерт Тейлор Свифт снова стал причиной землетрясения, но уже в другой стране
SED: Концерт Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в Швейцарии
Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА
Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал небольшое землетрясение. Об этом сообщили в сейсмологической службе страны (SED).
"Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд", — рассказали учёные.
Уточняется, что в момент сейсмической активности на концерте Свифт веселилось около 50 тысяч человек. Самый пик колебаний пришёлся приблизительно на 19:00 (20:00 мск) — сразу после выхода артистки на сцену.
В прошлом месяце концерты Свифт вызвали землетрясения в шотландском Эдинбурге. Самым сейсмоактивным днём стал 7 июня — тогда земная кора сдвинулась на 23,4 нанометра. В этот момент певица исполняла композицию Ready For It?, во время которой толпа произвела около 80 киловатт энергии.