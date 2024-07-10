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10 июля, 14:04

Концерт Тейлор Свифт снова стал причиной землетрясения, но уже в другой стране

SED: Концерт Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в Швейцарии

Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА

Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА

Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал небольшое землетрясение. Об этом сообщили в сейсмологической службе страны (SED).

"Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд", — рассказали учёные.

Уточняется, что в момент сейсмической активности на концерте Свифт веселилось около 50 тысяч человек. Самый пик колебаний пришёлся приблизительно на 19:00 (20:00 мск) — сразу после выхода артистки на сцену.

Мерзкий жест Тейлор Свифт во время концерта разделил Интернет на два лагеря
Мерзкий жест Тейлор Свифт во время концерта разделил Интернет на два лагеря

В прошлом месяце концерты Свифт вызвали землетрясения в шотландском Эдинбурге. Самым сейсмоактивным днём стал 7 июня — тогда земная кора сдвинулась на 23,4 нанометра. В этот момент певица исполняла композицию Ready For It?, во время которой толпа произвела около 80 киловатт энергии.

Александра Мышляева
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