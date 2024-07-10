Концерт Тейлор Свифт снова стал причиной землетрясения, но уже в другой стране

Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал небольшое землетрясение. Об этом сообщили в сейсмологической службе страны (SED).

"Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд", — рассказали учёные.

Уточняется, что в момент сейсмической активности на концерте Свифт веселилось около 50 тысяч человек. Самый пик колебаний пришёлся приблизительно на 19:00 (20:00 мск) — сразу после выхода артистки на сцену.