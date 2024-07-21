Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у Сахалина в Охотском море 21 июля, 12:16 В акватории Охотского моря произошло землетрясение. Обложка © freepik

В Охотском море зафиксировано мощное землетрясение, его эпицентр находился в 20 километрах от острова Сахалин. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Об этом рассказали в МЧС по Сахалинской области.

"В 18:34 (по времени Сахалина) 21 июля зарегистрировано землетрясение в акватории Охотского моря, в 20 километрах восточнее села Катангли. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина 4 км. Землетрясение ощущалось до трёх баллов на территории пгт Ноглики и с. Катангли", — говорится в тексте.

В МЧС заверили, что все службы работают в штатном режиме. Сейчас специалисты обходят дома в посёлках на берегу моря, изучают состояние коммуникаций на предмет возможных повреждений.

Ранее сообщалось, что в конце июня зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1 в Тихом океане у южного побережья Курильских островов. Эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп, очаг — на глубине 58 километров.

Авторы Татьяна Миссуми