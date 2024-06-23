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23 июня, 10:43

У южного побережья Курил зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у Южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировали в Тихом океане у южного побережья Курильских островов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семёнову.

"Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 23 июня в 16:34 (8:34 мск). Эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп, очаг — на глубине 58 километров", — сообщила сейсмолог.

По её словам, жители близлежащих населённых пунктов не почувствовали подземных толчков. Тревога цунами также не объявлялась.

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Ранее на Сахалине произошло сразу два землетрясения за одну ночь. Магнитуда первых подземных толчков составила 4,1 балла. Эпицентр располагался в 12 километрах от села Таранай в Анивском районе — на глубине семь километров. В том же районе через один час был зафиксирован афтершок магнитудой 2,0.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Владимир Озеров
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