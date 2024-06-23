У южного побережья Курил зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировали в Тихом океане у южного побережья Курильских островов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семёнову.
"Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 23 июня в 16:34 (8:34 мск). Эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп, очаг — на глубине 58 километров", — сообщила сейсмолог.
По её словам, жители близлежащих населённых пунктов не почувствовали подземных толчков. Тревога цунами также не объявлялась.
Ранее на Сахалине произошло сразу два землетрясения за одну ночь. Магнитуда первых подземных толчков составила 4,1 балла. Эпицентр располагался в 12 километрах от села Таранай в Анивском районе — на глубине семь километров. В том же районе через один час был зафиксирован афтершок магнитудой 2,0.
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