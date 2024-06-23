У южного побережья Курил зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировали в Тихом океане у южного побережья Курильских островов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семёнову.

"Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 23 июня в 16:34 (8:34 мск). Эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп, очаг — на глубине 58 километров", — сообщила сейсмолог.

По её словам, жители близлежащих населённых пунктов не почувствовали подземных толчков. Тревога цунами также не объявлялась.