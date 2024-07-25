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25 июля, 12:29

Кузбасский шахтёр чудом спасся после обвала грунта во время землетрясения

Mash Siberia: В Кузбассе шахтёра едва не придавило грунтом во время землетрясения

В Кемеровской области шахтёра едва не придавило обвалившемся грунтом во время землетрясения. Подробности сообщает Mash Siberia.

Кузбасский шахтёр чудом спасся после обвала грунта во время землетрясения. Видео © Telegram / Mash Siberia

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне, 24 июля, когда рядом с Таштагольским месторождением произошло землетрясение магнитудой 4,5. В итоге из шахты эвакуировали 163 горняка, однако одного из сотрудников едва не придавило грунтом. К счастью, мужчина быстро сориентировался и успел убежать.

Во время землетрясения у жителей близлежащих к шахте населённых пунктов с полок падали вещи. Кроме того, у некоторых живущих там людей сломалась бытовая техника.

На днях Life.ru сообщал, что в Дербенте произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. О разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у Сахалина в Охотском море
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у Сахалина в Охотском море
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash Siberia

Наталья Демьянова
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