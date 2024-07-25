В Кемеровской области шахтёра едва не придавило обвалившемся грунтом во время землетрясения. Подробности сообщает Mash Siberia.

Кузбасский шахтёр чудом спасся после обвала грунта во время землетрясения. Видео © Telegram / Mash Siberia

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне, 24 июля, когда рядом с Таштагольским месторождением произошло землетрясение магнитудой 4,5. В итоге из шахты эвакуировали 163 горняка, однако одного из сотрудников едва не придавило грунтом. К счастью, мужчина быстро сориентировался и успел убежать.

Во время землетрясения у жителей близлежащих к шахте населённых пунктов с полок падали вещи. Кроме того, у некоторых живущих там людей сломалась бытовая техника.