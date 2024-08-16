Отключение светофоров из-за блэкаута привело к серии ДТП в Приморье

Массовые случаи ДТП фиксируются на дорогах Приморского края, включая Владивосток, после отключения светофоров. Сколько именно аварий, пока не ясно — информацию в ГИБДД не могут передать из-за отсутствия света. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры дорожной ситуации.