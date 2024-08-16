Отключение светофоров из-за блэкаута привело к серии ДТП в Приморье
Многочисленные ДТП происходят в Приморье после отключения светофоров
Ситуация в Приморье после отключения света. Обложка © Telegram / SHOT
Массовые случаи ДТП фиксируются на дорогах Приморского края, включая Владивосток, после отключения светофоров. Сколько именно аварий, пока не ясно — информацию в ГИБДД не могут передать из-за отсутствия света. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры дорожной ситуации.
Ситуация в Приморье после отключения света. Видео © Telegram / SHOT
Одна из аварий произошла на перекрёстке улиц Русская – проспект 100-летия во Владивостоке. Водитель легковушки проехала на перекрёстке прямо, и в этот момент в неё влетело другое авто. В центре города 10-балльные пробки.
Напомним, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Известно, что проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала случайностью массовое отключение света. На данный момент электроснабжение Лесозаводска, Дальнереченска, Лучегорска восстановлено.