Глава Минэнерго Приморья объяснила случайностью массовое отключение света в крае
И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала случайностью массовое отключение света в регионе после тренировки энергетиков. Она объяснила в беседе с SHOT, что произошло отключение одной из вышек, электроснабжение переводят на другие.
Шиш также назвала фейком информацию и мессенджеров о том, что якобы во Владивостоке упала опора ЛЭП. Восстановительные работы могут занять до 12 часов.
Ранее сегодня стало известно, что практически весь Приморский край остался без света. Отключения электроэнергии зафиксированы во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона.
Минэнерго Приморского края