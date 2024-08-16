Глава Минэнерго Приморья объяснила случайностью массовое отключение света в крае

И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала случайностью массовое отключение света в регионе после тренировки энергетиков. Она объяснила в беседе с SHOT, что произошло отключение одной из вышек, электроснабжение переводят на другие.

Шиш также назвала фейком информацию и мессенджеров о том, что якобы во Владивостоке упала опора ЛЭП. Восстановительные работы могут занять до 12 часов.