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16 августа, 08:32

Алушта осталась без света из-за аварии

В Алуште на юге Крыма из-за аварии пропало электричество

Курортный город Алушта на южном побережье Крымского полуострова вместе с близлежащими сёлами Лазурное и Виноградное остались без электричества из-за аварии на сетях. Поломку рассчитывают устранить в течение трёх часов, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

"Аварийное отключение. Населённые пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное. Городской округ: Алушта. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа", — указано в публикации.

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Появилось видео из электрички, "взявшей в плен" пассажиров из-за отключения света в Приморье

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня свет пропал и почти во всём Приморском крае. В частности, без электричества остались жители Владивостока и его пригородов. Ситуацию прокомментировали в региональном Минэнерго — глава ведомства Елена Шиш объяснила масштабную волну отключений света случайностью, к которой привела тренировка сотрудников энергослужб. К настоящему моменту свет вернули жителям трёх городов Приморья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tone kale

Юрий Лысенко
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