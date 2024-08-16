Алушта осталась без света из-за аварии

Курортный город Алушта на южном побережье Крымского полуострова вместе с близлежащими сёлами Лазурное и Виноградное остались без электричества из-за аварии на сетях. Поломку рассчитывают устранить в течение трёх часов, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".