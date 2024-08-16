Алушта осталась без света из-за аварии
В Алуште на юге Крыма из-за аварии пропало электричество
Курортный город Алушта на южном побережье Крымского полуострова вместе с близлежащими сёлами Лазурное и Виноградное остались без электричества из-за аварии на сетях. Поломку рассчитывают устранить в течение трёх часов, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Населённые пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное. Городской округ: Алушта. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа", — указано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня свет пропал и почти во всём Приморском крае. В частности, без электричества остались жители Владивостока и его пригородов. Ситуацию прокомментировали в региональном Минэнерго — глава ведомства Елена Шиш объяснила масштабную волну отключений света случайностью, к которой привела тренировка сотрудников энергослужб. К настоящему моменту свет вернули жителям трёх городов Приморья.
Shutterstock / FOTODOM / tone kale