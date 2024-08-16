Появилось видео из электрички, "взявшей в плен" пассажиров из-за отключения света в Приморье
Жители Приморья сообщили о застрявших электричках и неработающих светофорах
В Приморье нет света. Обложка © Telegram / SHOT
Во Владивостоке жители жалуются, что застряли в лифтах, электричках, а у многих сгорела якобы бытовая техника, потому что в регионе произошли внезапные отключения электричества. Об этом сообщает SHOT.
Электричка после отключения света в Приморье. Видео © Telegram / SHOT
Также электричка с пассажирами застряла в пути из-за отключения света в Приморье. Находящиеся внутри люди устремились в сторону выхода и стоят в очереди. Покидать вагоны они будут через кабину машиниста. Во многих городах не работают светофоры. На дорогах фиксируются аварии. Одна из водительниц не смогла понять, куда ей ехать и столкнулась с легковушкой во Владивостоке. Некоторые не могут попасть домой из-за того, что в подъездах не работают домофоны.
Напомним, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона. Известно, что проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи.